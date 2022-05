Il Corriere della Sera su Ibra: "Col Mondiale perderà solo 3 mesi"

MilanNews.it

Anche il Corriere della Sera fa il punto sulla situazione Ibrahimovic alla luce dell'operazione al ginocchio che lo svedese ha subito nella giornata di ieri in Francia. Il quotidiano generalista titola: "Ibra si è operato, tornerà a Gennaio: ma col Mondiale perderà solo 3 mesi". Un aspetto da non sottovalutare quest'ultimo quando si parla di ritiro per Ibra. I due mesi di stop al campionato per il Campionato del Mondo in Qatar, farebbero saltare a Zlatan poche partite di campionato. Per il Corriere il Milan ci starebbe pensando seriamente e lui vorrebbe giocarsi la Champions League un'ultima volta. La questione economica sarebbe già risolta addirittura: 2 milioni più premi in base agli obiettivi. D'altronde lui stesso ha detto che se si fosse sentito bene avrebbe potuto continuare e, per come ha festeggiato il 19° scudetto rossonero, non sembra un calciatore intenzionato a smettere. Il tempo dirà.