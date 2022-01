Il Corriere della Sera su Milan-Juve: "Una stagione in 90 minuti"

“Una stagione in 90 minuti”. È il titolo che l’edizione odierna del Corriere della Sera dedica alla partitissima tra Milan e Juventus che si disputerà questa sera a San Siro, purtroppo davanti ad appena 5.000 spettatori. “I rossoneri per lo scudetto, i bianconeri per risalire”, scrive il noto quotidiano, evidenziando così l’importanza della sfida di oggi per le due squadre.