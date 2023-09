Il Corriere della Sera sul Milan: "Milan, c'è da risolvere il problema del gol"

Dopo aver segnato la bellezza di otto gol nelle prime tre partite della stagione, il Milan è andato a segno solamente una volta nelle successive due contro Inter e Newcastle, sprecando moltissime occasioni nell'ultima gara di Champions. Il Corriere della Sera questa mattina evidenzia la questione e titola: "Milan, c'è da risolvere il problema del gol". Olivier Giroud non può mantenere, a quasi 37 anni, la lucidità sempre allo stesso livello in ogni partita.

Poi c'è Leao che, come è successo in Champions, può capitare che abbia qualche passaggio a vuoto ogni tanto. Serve dunque che gli altri membri dell'attacco, come Pulisic e Chukwueze, e le alternative, come Jovic e Okafor, salgano al più presto in cattedra.