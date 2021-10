Il Corriere dello Sport in prima pagina: "Riviva l'Italia"

Il Corriere dello Sport pone l’accento in prima pagina sulla Nazionale di Mancini, in vista dell’impegno di oggi pomeriggio. "Riviva l’Italia", titola il noto quotidiano romano, che poi aggiunge: "Nations, azzurri in campo per scalare il ranking Fifa e aprire una nuova serie. Mancini cambia contro il Belgio: Raspadori con Chiesa e Berardi. All’Allianz di Torino per il terzo posto. Il ct: “Partita vera”. Lukaku torna a casa".