Il Corriere dello Sport scrive: "Gabbia corre verso la Juve"

Dopo un grande inizio di stagione, bagnato dal gol vittoria nel derby e da prestazioni da primo della classe in difesa, il centrale rossonero Matteo Gabbia si è dovuto fermare per un problema fisico che lo sta tenendo ai box per qualche tempo. Il numero 46 ha perso anche l'opportunità di una nuova convocazione da parte di Spalletti con l'Italia ma sfrutterà questa sosta per ultimare il suo programma di recupero e farsi trovare a disposizione al rientro, quando i rossoneri scenderanno in campo contro la Juventus, sabato 23 alle 18.

Questa mattina Il Corriere dello Sport scrive così: "Gabbia corre verso la Juve". Il centrale si allena a parte e lo farà anche giovedì e venerdì, giorni in cui il resto del gruppo rimasto a Milanello sarà a riposo. A fornire un quadro sulla salute ci pensa lo stesso calciatore, ieri intervistato a Sport Mediaset: "Sono quasi pronto. Nella chiacchierata non ha cercato scuse per la discontinuità della squadra e ha parlato anche del suo rinnovo di contratto: "Stiamo parlando, loro sanno che il Milan è un sogno per me e sanno che non ho la fretta o la necessità di firmare domani perché comunque ho già un contratto, di conseguenza io sono molto tranquillo e molto felice. Ovviamente sarei ancora più felice con un rinnovo, perché per me questa maglia è davvero un sogno che diventa realtà"