Il Corriere dello Sport sulla ripresa degli allenamenti: "Viva le Regioni"

"Viva le Regioni". È questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna del Corriere dello Sport in merito al "via libera di quattro Governatori agli allenamenti individuali", che "costringe Spadafora a rivedere la decisione". Ancora il quotidiano sportivo della Capitale: "Da Campania, Emilia-Romagna, Sardegna (domani) e Lazio (mercoledì) l’ok alla ripresa in sicurezza. E ora il ministro chiede al Comitato tecnico di valutare l’estensione delle linee guida a tutti gli sport di squadra".