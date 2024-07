Il Corriere dello Sport titola: "Per Samardzic un tavolo aperto"

Nell'ultima settimana il Milan si è iscritta alla corsa per Lazar Samardzic, centrocampista dell'Udinese che a più riprese ha mancato per poco il salto in una big del campionato italiano: prima l'Inter l'estate scorsa e poi il Napoli sei mesi più tardi. Ora ci provano i rossoneri che lo studiano come opportunità e jolly in mezzo al campo, indipendentemente dalla trattativa per Fofana che avrebbe altri compiti. E così questa mattina il Corriere dello Sport scrive così: "Per Samardzic un tavolo aperto".

Si legge nell'occhiello: "Primi approcci con l'Udinese". Il Milan ha così delineato un quadro della situazione: Samardzic vota i rossoneri e i friulani sono disposti ad aprire le trattative senza scendere troppo dai 25 milioni di parte fissa. Da parte sua la squadra dirigenziale di via Aldo Rossi, pur rimanendo fortemente interessata al profilo del calciatore, non ha intenzione di fare follie di mercato ma di affondare il colpo solo nel momento in cui si presenti una reale opportunità.