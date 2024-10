Il Corriere di Bologna sul match del Dall'Ara: "Bologna-Milan non si gioca"

vedi letture

"Ufficiale: Bologna-Milan non si gioca" a riportarlo in prima pagina questa mattina è l'edizione odierna del Corriere di Bologna, che aggiunge come il Comune di Bologna abbia vinto il braccio di ferro con la Lega Calcio, ottenendo il rinvio a data da destinarsi. Sponda Milan tante proteste: i rossoneri avrebbero voluto giocarla a porte chiuse o in campo neutro.

Questo il comunicato ufficiale della Lega Serie A con cui si rende noto il rinvio a data da destinarsi di Bologna-Milan.

RINVIO GARA BOLOGNA - MILAN (9^ giornata) del 25 ottobre 2024. Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A, vista la delibera del Consiglio di Lega tenutosi in data odierna, in cui la Lega Serie A prende atto dell’Ordinanza del Sindaco di Bologna n. 761919/2024, che non consente la disputa, neanche a porte chiuse, della gara di Campionato di Serie A Enilive Bologna-Milan, in programma il giorno 26 ottobre 2024 alle ore 18.00, dispone il rinvio della stessa a data da destinarsi.