Il Corriere titola: "Maldini e RedBird, via al dialogo. Il mercato può decollare"

La situazione del Milan trova spazio anche su un quotidiano generalista come il Corriere della Sera questa mattina. Il giornale titola così: "Maldini e RedBird, via al dialogo. Il mercato del Milan può decollare". Sono iniziate le discussioni per i rinnovi di Maldini e Massara: le frime dei due dirigenti daranno il via definitivo al mercato rossonero che, comunque, il duo dirigenziale ha già impostato nelle scorse settimane. Origi e Sanches ormai vicinissimi e la pista De Ketelaere. Per la difesa pare essersi raffreddata la pista Botman con Bremer che rimane monitorato come valida alternativa.