Il CorSera di Milano: "San Siro, i club pronti a dare battaglia"

L'edizione locale milanese de Il Corriere della Sera ha titolato così nella sua prima pagina odierna: "San Siro, i club pronti a dare battaglia". La vicenda del nuovo stadio di Milan e Inter che dura da più di tre anni a rilento si è arricchita di un nuovo, evitabile, capitolo: quello legato al vincolo. Un capitolo che, in realtà, era già stato affrontato nel 2020 quando venne stabilito dalla Regione Lombardia che l'impianto di San Siro non presentava interesse culturale e dunque non poteva essere tutelato da un vincolo di questo tipo. Le cose sono cambiate nelle ultime settimane con Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla cultura del governo, ha iniziato a condurre una battaglia per apporre il vincolo sulla Scala del Calcio, senza che abbia lui in prima persona la facoltà di farlo. Questo glielo ha ricordato anche Ignazio La Russa, presidente del Senato, che ha sottolineato come il Ministro della Cultura Sangiuliano avrebbe garantito che il Governo non vuole mettere nessun vincolo. Se invece, per qualche strana ragione il vincolo dovesse essere messo, Milan e Inter son già pronte ad andare per vie legali: da un lato un ricorso per quella che sarebbe, dal punto dei vista dei club, un'azione illegittima, dall'altro un risarcimento per aver speso una serie di risorse materiali e non negli ultimi tre anni per presentare un progetto nato anche alla luce della decisione del 2020 sul vincolo.