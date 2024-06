Il CorSera è fiducioso: "Zirzkee-Milan, ora si può fare"

L'affare forse più chiacchierato del momento è quello tra il Milan e Joshua Zirkzee. Dall'equazione è giusto togliere il Bologna che, nonostante detenga il cartellino del calciatore, non può far altro che osservare e attendere per capire chi pagherà la clausola da 40 milioni per la punta olandese. Il club rossonero ha sicuramente l'intenzione e la volontà di farlo ma prima va trovata l'intesa con l'agente del calciatore, Kia Joorabchian. Se Zirkzee non avrebbe problemi a vestire rossonero e spinge perchè questo accada, il suo procuratore tergiversa ancora sparando alto sulle commissioni.

In tutto questo il Corriere della Sera appare molto ottimista questa mattina, come si evince dal titolo che recita: "Zirkzee-Milan, ora si può fare". L'indiscrezione del quotidiano generalista riprende di fatto quella riportata ieri da MilanNews.it secondo cui il club e l'agente di Zirkzee sarebbero vicini a trovare un accordo sulle commissioni. Si partiva da una richiesta di circa 15 milioni da parte di Joorabchian. Intanto giovedì sarà ufficializzato Paulo Fonseca come nuovo allenatore rossonero.