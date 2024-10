Il CorSera eloquente: "Caos Milan. Ibra dovrà farsi sentire"

vedi letture

Il titolo più eloquente di giornata forse lo propone il Corriere della Sera a cui bastano due semplici parole per fotografare il momento nero del Milan, un nuovo momento negativo dopo che il peggio sembrava passato grazie alla vittoria - convincente soprattutto per l'atteggiamento - arrivata nel derby contro l'Inter. Il quotidiano generalista scrive semplicemente nel suo titolo: "Caos Milan". Non serve aggiungere altro, i rossoneri sono questi e navigano nella confusione tattica, di gestione e mentale più totale.

Nell'occhiello dell'articolo si legge sul futuro di Fonseca: "Il club per ora non cambia. Ibra dovrà farsi sentire". Nonostante fossero presenti al Franchi e nonostante tutto quello che è accaduto al di là della sconfitta, nessuno della dirigenza ha preso la parola a Firenze: dallo svedese ci si aspetta anche questo. Nel sottotitolo invece si legge: "Già esaurito l'effetto derby vinto. La squadra non segue Fonseca sui rigori. Theo sarà multato per l'espulsione". Il retroscena sui rigori: "Fonseca già nell'intervallo aveva detto che Pulisic era il rigorista".