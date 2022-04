Il CorSera in prima pagina: "Milan frenato dal Torino e il Napoli cade in casa"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Colpi di scena in Serie A nella 32esima giornata di campionato. Il Corriere della Sera propone questo titolo nel taglio alto della prima pagina di oggi: "Milan frenato dal Torino e il Napoli cade in casa". Diavolo timido contro i granata, Maignan evita guai peggiori, ma l'Inter è in agguato. Rossoneri in difficoltà, neutralizzati bene dalla squadra di Juric, vanno incontro ad un altro pari senza gol. Davanti troppo solo Giroud, inconcludente Leao. Intanto la Fiorentina è spietata ed il Napoli si spezza. Viola efficaci e pratici, Gonzalez decisivo. Non bastano i gol di Mertens e Osimhen. Spalletti: "Difficile recuperare in poche gare".