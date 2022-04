Il CorSera in prima pagina: "Milan, offerta di 1.1 miliardi dal Bahrain"

MilanNews.it

Il Milan finisce in prima pagina anche sul Corriere della Sera nella giornata di oggi. In taglio basso infatti si legge: "Milan, offerta di 1.1 miliardi dal Bahrain". La notizia di ieri infatti è che il fondo arabo Investcorp avrebbe avviato delle trattative esclusive con Elliott per l'acquisto della società rossonera. Il sottotitolo spiega infatti: "Mossa del fondo Investcorp. Elliott tratta".