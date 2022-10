Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Corriere della Sera, questa mattina in edicola, si sofferma in apertura sui risultati delle squadre italiane ieri sera in Champions League. Ecco il titolo proposto dal quotidiano in prima pagina: “Milan, ottavi più vicini. Juventus eliminata”. 4-0 del Milan alla Dinamo Zagabria; 4-3 subìto invece dalla Juve contro il Benfica.