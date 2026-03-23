Il CorSera: "Inter, solo un pareggio. Il Milan ora è a -6"

Il CorSera: "Inter, solo un pareggio. Il Milan ora è a -6"MilanNews.it
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Oggi alle 08:50Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

La corsa scudetto è riaperta? Se fino a poche settimane fa lo scenario sembrava ormai indirizzato, il pareggio dell'Inter contro la Fiorentina ha aperto nuove dinamiche per un rush finale di campionato che potrebbe essere clamoroso.

Ne parla l'edizione odierna del Corriere della Sera: "Inter, solo un pareggio. Il Milan ora è a -6". I rossoneri possono sperare nella clamorosa rimonta, il Napoli è a -7 e a Pasquetta c'è proprio la sfida tra azzurri e rossoneri.