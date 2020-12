Il CorSera intervista Capello: "Milan devi crederci, adesso sei da scudetto"

"Milan devi crederci, adesso sei da scudetto". È il titolo scelto dal Corriere della Sera per aprire la sezione sportiva. Sono parole di Fabio Capello, intervistato proprio dal noto quotidiano. "È lassù in classifica perché se lo merita - ha aggiunto l’ex allenatore in merito alla squadra rossonera - non deve sognare, ma pensare in grande. Ibra è un leader, non ci sono solo i suoi gol. Pioli un signor allenatore: idee e personalità".