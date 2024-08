Il CorSera lancia l'allarme: "Dietro troppi errori. Manca equilibrio"

Nessuno avrebbe mai pronosticato un inizio di stagione del genere per il Milan, eppure oggi la squadra di Paulo Fonseca si ritrova con un solo punto in classifica dopo aver affrontato due squadre comunque abbordabili come Torino e Parma nelle prime due giornate di campionato.

Qualcosa però non va, nulla sembrerebbe essere cambiato rispetto alla gestione Pioli, soprattutto in fase difensiva, che al "Tardini" si è confermata essere poco organizzata ma soprattutto friabile, debole. E di questa situazione ne ha parlato questa mattina anche Il Corriere della Sera nella rubrica "Lo scenario", scrivendo della difesa del Milan: "Dietro troppi errori Manca equilibrio. Già 4 gol subiti in due partite fra Torino e Parma: colpisce la facilità degli avversari a trovare la porta. L’arrivo di Pavlovic alzerà il livello: al Tardini, l’ex Salisburgo è stato fra i migliori".