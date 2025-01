Il CorSera: "Milan: si rompe Royal, Walker pronto per il derby"

Questa mattina Il Corriere della Sera ha fatto il punto in casa Milan titolando "si romper Royal, Walker pronto per il derby". Il brasiliano ha infatti riportato una lesione di alto grado al polpaccio, infortunio che lo terrà fuori (anche dalle liste) per almeno 2 mesi, motivo per il quale la sua cessione in questo calciomercato si è decisamente complicata.

Complice anche il no di Pavlovic al Fenerbahce, il Milan difficilmente avrà introiti importanti dalle proprie vendite, e di conseguenza è complicato immaginare un'offerta convincente al Feyenoord per Gimenez.

Nel frattempo ieri è stato il Walker-day. L'ex Manchester City è atterrato a Milano, ha svolto le visite mediche e firmato il contratto che lo legherà al Milan fino al termine della stagione. Oggi idoneità sportiva e poi ritorno in Inghilterra per ottenere il permesso di soggiorno. A fronte di questo contro il Parma non ci sarà, con il suo esordio in rossonero che è stato rinviato a domenica 2 febbraio per il derby contro l'Inter.