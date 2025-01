Il CorSera: "Motta insiste per Tomori. Conceiçao si oppone"

vedi letture

Un altro leit motiv di questa finestra invernale di calciomercato è quello legato alla situazione del difensore rossonero Fikayo Tomori. Con Paulo Fonseca il centrale inglese era finito ai margini della squadra, diventando di fatto una riserva fissa della formazione. Non appena è arrivato Sergio Conceicao, però, le cose sono cambiate radicalmente e l'inglese ha giocato da titolare per quattro gare consecutive. Le nuove gerarchie hanno anche gettato sul fuoco sulle voci che volevano Tomori vicino alla Juventus, anche se la fiammella ancora non si è spenta del tutto.

Oggi è il Corriere della Sera a ribadire l'interesse bianconero per il calciatore del Milan, in particolare di Thiago Motta, tecnico juventino. Scrive il quotidinao generalista nel suo box dedicato al calciomercato: "Motta insiste per Tomori. il Milan tratta. Ma Conceicao si oppone alla sua cessione". La Juve sarebbe disposta a pagare 5 milioni per il prestito, fissando un obbligo di riscatto a 25 più bonus. La dirigenza sarebbe aperta anche alla cessione a queste condizioni ma nel vertice mercato con Conceicao di ieri, il tecnico si sarebbe "infuriato" davanti a questa prospettiva.