Il CorSera puntualizza: "Tre colpi per Fonseca. Fofana e Pavlovic con Morata"

vedi letture

Passano i giorni ma il mercato del Milan ancora non decolla. Eppure sull'aereo pronto a spiccare il volo ci sono già tanti nomi importanti, alcuni dei quali il club è pronto a chiudere. Il focus adesso è il centravanti e quindi convincere definitivamente Alvaro Morata ad accettare la proposta rossonera. Ma dopo l'attacco, sarà necessario per il club trovare una soluzione anche per il centrocampo e pure per il reparto difensivo. E anche qui ci sono un paio di nomi che scottano più di altri.

Per questa stamattina il Corriere della Sera titola così: "Tre colpi per Fonseca. Fofana e Pavlovic con Morata". Sono questi i tre nomi di tendenza in questi giorni. L'ultimo è la priorità: si cerca di chiuderlo la prossima settimana ma sarà l'ultimo ad aggregarsi a Milanello eventualmente, vista la finale del'Europeo che giocherà domenica. Fofana ha già accettato la proposta di un quinquennale a 2.5 milioni, ora sta ai rossoneri trovare l'intesa con il Monaco. Presto i rossoneri spingeranno anche per Pavlovic che il Salisburgo valuta almeno 20 milioni.