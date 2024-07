Il CorSera recita: "Il Milan su Hermoso e Samardzic"

Nuovi nomi in orbita Milan per il mercato. Con le situazioni legate a Strahinja Pavlovic e Youssouf Fofana che ancora non sono state portate a termine, il club rossonero sonda il terreno anche per altri calciatori negli stessi reparti del serbo e del francese. Nello specifico è il Corriere della Sera che questa mattina riporta delle indiscrezioni sulle due alternative. Scrive il quotidiano generalista nelle sue pagine dedicate allo sport: "Il Milan su Hermoso e Samardzic".

Lazar Samardzic non è proprio un'alternativa a Fofana - le caratteristiche dei due giocatori sono chiaramente diverse - ma piuttosto il serbo dell'Udinese può essere una soluzione sulla trequarti rossonera. Il centrale spagnolo Mario Hermoso invece sembra proprio essere il piano B di Pavlovic: il calciatore si è svincolato dall'Atletico Madrid allo scadere del suo contratto e ora è ancora in cerca di una nuova sistemazione. Su di lui c'è l'interesse anche del Napoli e nelle scorse settimane era stato accostato anche all'Inter.