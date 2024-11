Il CorSera sceglie il protagonista: "Leao, una notte Real"

vedi letture

Saranno tantissimi i protagonisti che cercheranno e dovranno mettersi in mostra questa sera al Santiago Bernabeu in occasione di Real Madrid-Milan, gara valevole per il quarto turno del girone unico di Champions League. Tra questi, lato Milan, non può non esserci grande attenzione su Rafael Leao che nella capitale spagnola tornerà titolare per la prima volta dalla gara contro il Club Brugge, unica parentesi di una striscia aperta di tre panchine dall'inizio consecutive in campionato.

Per questa ragione il Corriere della Sera pone l'accento su Rafa Leao questa mattina nel suo titolo: "Leao, una notte Real". Nel sottotitolo si legge: "Il Milan a testa alta fra le stelle di Ancelotti. Fonseca rilancia il portoghese e l'ex Morata". Potenzialmente questa potrebbe essere una notte in cui provare a scrollarsi di dosso tutta la ruggine e i trascorsi di questo inizio anno, il numero 10 potrebbe trovare la scintilla per tornare a essere decisivo come spesso è stato per il Milan. In questo Morata potrà aiutarlo.