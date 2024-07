Il CorSera scrive: "Il Milan non abbandona Zirkzee. Pressing su Royal"

vedi letture

Nonostante gli Europei in Germania che si stanno prendendo la scena, i club di Serie A non stanno fermi, soprattutto la Juventus che ha ufficializzato il colpo Douglas Luiz ed è pronta a chiudere anche per Kephren Thuram del Nizza, fratello di Marcus e figlio di Lilian. Il Corriere della Sera questa mattina fa una panoramica partendo proprio dalla Juventus e passando poi per Inter e Milan. Il titolo sui rossoneri riguarda Emerson Royal. Viene riportato: "Milan in pressing su Emerso Royal".

Che il club rossonero fosse sulle tracce del calciatore brasiliano del Tottenham lo aveva confermato il giocatore stesso. Ora il Milan punta a chiudere la trattativa nelle prossime ore e a regalare il primo colpo estivo al nuovo allenatore Paulo Fonseca. Poi il CorSera aggiunge una battuta su Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna per il quale il Milan stravede ma per cui si sono arenate le trattative per via delle richieste sulle commissioni dell'agente. Scrive il quotidiano generalista: "Il Milan non abbandona Zirkzee". Nonostante tutto, anche l'interesse concreto dello United, i rossoneri vogliono provarci fino alla fine.