Il CorSera scrive: "Il Milan su Emerson Royal, ma prima Zirkzee"

Per ora il mercato del Milan è un mosaico di tanti nomi e suggestioni, senza ancora un affondo decisivo. Se si guarda in giro per l'Italia e l'Europa è così un po' per tutti con i club, rossoneri compresi, che stanno gettando le basi per scatenarsi dal 1° luglio in avanti. Questa mattina il Corriere della Sera, nelle sue pagine dedicate allo sport, propone un ritaglio con tutti gli ultimi aggiornamenti di mercato. Si parla anche del Milan, con questo titolo: "Il Milan su Emerson Royal, ma prima Zirkzee".

Il CorSera fa un po' il punto delle trattative o delle voci più calde in orbita rossonera. In particolare il nome scelto per il terzino destro è quello di Emerson Royal: la dirigenza milanista ha già strappato la volontà del calciatore e ora deve accordarsi con il Tottenham, con la speranza di chiudere a 20 milioni. Prima però c'è da non farsi scappare Joshua Zirkzee, la vera priorità del club in questo momento. Anche il CorSera riprende l'indiscrezione di un possibile interessamento dell'Al-Hilal per Rafa Leao: il giocatore non pare interessato e servono comunque i 175 milioni della clausola.