Il CorSera scrive: "Il solito Milan. Conceicao ha da fare"

Per molti ieri sera si sono visti flash di un film già visto in questa stagione, ovvero un Milan incapace di sfruttare le occasioni che gli capitano a tiro - per esempio ieri recuperare punti su Lazio e Juventus che avevano pareggiato - e una squadra troppo vittima di se stessa: con errori grossolani in difesa e chance malamente sciupate in attacco. Ed è per questo che, anche se con Conceicao i rossoneri provano a proporre un calcio diverso anche nell'atteggiamento, il Corriere della Sera alla fine riduce tutto al titolo: "Il solito Milan".

Nella seconda parte del suo titolo, il quotidiano generalista aggiunge: "Conceicao ha da fare". Nell'occhiello si racconta il fattaccio, ovvero lo stop casalingo: "Frenata. Il pari col Cagliari, agevolato da un'incertezza di Maignan, riporta ai vecchi problemi". E quindi nel sottotitolo si rincara la dose: "Un passo indietro rispetto al successo in Supercoppa. Morata segna, Abraham no". Riportate anche le parole di Sergio Conceicao che nel post gara fa capire di non averla presa benissimo: "Sono arrabbiato",