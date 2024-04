Il CorSera scrive: "Pioli, fiducia al Milan 2 per tornare a correre"

Dopo la batosta, a livello mentale e prestazione, dell'andata dei quarti di finale di Europa League, oggi alle 15 il Milan torna in campo per sfidare il Sassuolo a Reggio Emilia. Una partita-trappola che non deve alimentare le incertezze per i rossoneri ma anzi dovrebbe aiutarli a spazzarle via per ritrovare la fiducia nei propri mezzi in vista del ritorno con la Roma e poi anche in ottica derby del 22 aprile. Per farlo Pioli si affiderà a un turnover importante, come scrive il Corriere della Sera questa mattina.

Il quotidiano generalista titola così: "Pioli, fiducia al Milan 2 per tornare a correre". Nonostante si pensasse in un cambio totale della squadra, è molto possibile che un paio di titolarissimi, come Leao e Loftus-Cheek, vengano confermati dall'inizio. Allo stesso tempo ci sarà modo di riposare pe Giroud, Pulisic, Reijnders, Bennacer, Calabria... Forse anche Theo che è in vantaggio su Terracciano ma potrebbe anche partire dalla panchina. Sicuramente là davanti ci sarà spazio per Jovic e Chukwueze. L'obiettivo è riprendersi immediatamente e ritrovare motivazioni importanti.