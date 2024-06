Il CorSera scrive: "Rabiot prende tempo. Intanto si muove il Real"

Con il 30 giugno che si avvicina, si avvicinano sempre di più anche le scadenze dei contratti di diversi giocatori: molti hanno già comunicato ai rispettivi club che non rinnoveranno o viceversa, alcuni sono ancora a caccia dell'accordo. Tra questi ultimi c'è anche Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus e della nazionale francese, per cui i bianconeri hanno fatto un'ultima proposta nelle scorse ore e attendono ancora la risposta. Negli scorsi giorni il Milan ha chiesto informazioni alla madre-agente per provare un inserimento nel caso in cui i discorsi con la Juve non andassero per il verso giusto.

Questa mattina il Corriere della Sera affronta proprio il tema Rabiot e scrive, aggiungendo una terza attrice alla recita: "Rabiot prende tempo. Intanto si muove il Real". Sul tavolo il francese e il suo entourage hanno una proposta triennale da 7.5 milioni della Juventus. Al momento il centrocampista prende tempo e dalla Spagna rimbalzano voci su un possibile interessamento del Real Madrid che perderà sia Kroos che molto probabilmente anche Dani Ceballos.