Il CorSera scrive su Inter e Milan: "Derby, opposti destini"

Il piatto forte del quinto turno di Serie A, dopo il deludente 0-0 di ieri tra Juventus e Napoli, arriverà questa sera quando il Milan sfiderà l'Inter nel derby della Madonnina. Una partita a cui le due squadre si affacciano in maniera opposta, così come sono opposti i destini a cui sono chiamate le due formazioni e soprattutto gli allenatori. E il titolo del Corriere della Sera verte proprio su questo concetto e su questa parola. Si legge: "Derby, opposti destini".

Lato Milan c'è un grande dubbio e punto interrogativo su quello che sarà il futuro di Paulo Fonseca. E per questo viene scritto: "C'è la fila di allenatore davanti alla panchina di Fonseca". Il tecnico portoghese però orgogliosamente non fa passi indietro, da nessun punto di vista: "Io vado avanti così". Dall'altra parte sull'allenatore nerazzurro: "Inzaghi non vive di ricordi e regala le giuste emozioni".