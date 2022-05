Il CorSera su Maignan: "Con le mani e i piedi. La differenza di Mike, il peso massimo che mette ko il passato"

MilanNews.it

Il Corriere della Sera titola così stamattina su Maignan, uno dei grandi protagonisti dello scudetto rossonero: "Con le mani e i piedi. La differenza di Mike, il peso massimo che mette ko il passato". Sulla vittoria del tricolore c'è anche il suo zampino, con tante grandi parate decisive. Arrivato la scorsa estate per sostituire Donnarumma, il francese ha fatto dimenticare in fretta Gigio e in pochissimo tempo è entrato nei cuori dei tifosi milanisti.