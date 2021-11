Il CorSera su Milan e Inter: "Champions, dentro o fuori"

"Champions, dentro o fuori": titola così questa mattina il Coriere della Sera in vista degli impegni di stasera di Milan e Inter in Champions League. I rossoneri devon battere per forza l'Atletico Madrid per tenere vive le speranze di passaggio del turno, mentre se i nerazzurri vinceranno contro lo Shakthar Donetsk (e contemporaneamente lo Sheriff non batte il Real Madrid) strapperanno il pass per gli ottavi con una giornata di anticipo.