Il CorSera su Milan, Napoli e Inter: "Thriller scudetto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Corriere della Sera in edicola stamattina titola così su Milan, Napoli e Inter: "Thriller scudetto". Il quotidiano analizza il momento delle tre squadre ancora in lotta per il tricolore a 7 giornate dalla fine del campionato: i rossoneri hanno perso troppi punti contro le piccole, gli azzurri hanno la difesa migliore, ma devono superare la sindrome casalinga, mentre i nerazzurri sono tornati in corsa dopo la vittoria contro la Juventus.