Il CorSera sui piani del Milan: "'Nuovo stadio, avanti veloce'. Tra tre anni bilancio in pari"

All'indomani dell'Assemblea dei soci del Milan, il Corriere della Sera in edicola questa mattina titola così: "'Nuovo stadio, avanti veloce'. Tra tre anni bilancio in pari". I piani del club di via Aldo Rossi per le prossime stagioni sono piuttosto "semplice": avere in tre anni il bilancio in pari e avere finalmente uno stadio di proprietà. Su quest'ultimo tema, ecco le parole di Paolo Scaroni, presidente rossonero: "Dobbiamo costruire un nuovo stadio di fianco al Meazza, questo è certo e su questo possiamo andare veloci. Avremo tutto il tempo di definire il progetto di Real Estate che richiede, anche a noi, una revisione. Le esigenze, a seguito del Covid, dopo due anni sono cambiate. Per evitare di vendere i gioielli di famiglia come Donnarumma e Lukaku lo stadio è indispensabile".