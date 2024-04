Il CorSera sul futuro del Milan: "Farioli fra i candidati per diventare l'allenatore dopo Pioli"

Il futuro di Stefano Pioli al Milan sembra scritto: dopo cinque stagioni e mezzo il tecnico di Parma saluterà Milanello, pagando due stagioni senza trofei dopo aver vinto uno Scudetto. Per rispetto di un allenatore che ha dato tanto al club, come scrive oggi il Corriere della Sera, Pioli verrà fatto lavorare in pace fino alla conclusione del campionato, con un secondo posto da mantenere. Poi si guarderà avanti, senza rancore. E in questo senso è già partita la caccia al successore del tecnico di Parma con diversi nomi che sono stati fatti, depennati e nuovi che vengono aggiunti nel calderone.

Oggi il Corriere della Sera riporta in auge un nome che era stato solo accennato negli scorsi mesi, quello di Francesco Farioli, giovane allenatore italiano, ex collaboratore di Roberto De Zerbi, oggi mister del Nizza in Francia. Il titolo del CorSera recita: "Farioli fra i candidati per diventare l'allenatore dopo Pioli". Ancora giovanissimo, 35 anni, Farioli è considerato un predestinato della panchina: ha una laurea in filosofia e risponderebbe a qualche requisito che cerca il Milan, ovvero giovane e con idee di gioco. Non ha grande esperienza, specie in campo internazionale.