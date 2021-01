Il CorSera sul mercato del Milan: "Si punta su Meitè e Simakan. Calha, l’ora del contratto"

"Si punta su Meitè e Simakan. Calha, l’ora del contratto": titola così questa mattina il Corriere della Sera in merito al mercato del Milan. Sfumato Koné, il primo nome per il centrocampo sembra essere quello di Meité del Torino, anche se per il giocatore granata il Diavolo non intende spingersi oltre al prestito oneroso con diritto di riscatto. Proseguono invece i contatti con lo Strasburgo per Simakan, obiettivo numero uno del club di via Aldo Rossi per la difesa. Capitolo rinnovi: tra domani e mercoledì i dirigenti milanisti incontreranno il procuratore di Hakan Calhanoglu.