Il CorSera sul Milan: "Al Milan segnano tutti ma serve un'altra difesa"

vedi letture

Questa mattina il Corriere della Sera entra già in clima big match, a tre giorni dalla sfida tra Milan e Juventus che si giocherà sabato a San Siro alle ore 18. Il quotidiano generalista titola così: "Quasi uno spareggio. Sabato a San Siro la partita più importante della 13esima giornata, chi perde rischia". Quindi il giornale poi suddivide la pagina in due e parla da una parte dei rossoneri di Paulo Fonseca e dall'altra dei bianconeri di Thiago Motta, affrontando le varie tematiche pre gara.

Sul Milan il CorSera analizza così la situazione: "Al Milan segnano tutti ma serve un'altra difesa per vincere il titolo". Il Diavolo si trova al momento al settimo posto e staccato dal sesto della Juventus di ben sei lunghezze anche se con una partita in meno. Senza la vittoria i rossoneri rischierebbero di staccarsi troppo dalla vetta della classifica. Fonseca deve trovare la chiave giusta per la sua difesa, vero anello debole della squadra rossonera: tra Serie A e Champions League, in 15 partite, sono ben 20 i gol subiti. Con questo rendimento è difficile pensare, soprattutto in Italia, di poter competere per il titolo.