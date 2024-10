Il CorSera sul Milan: "Fonseca contro tutti"

"Fonseca contro tutti": titola così questa mattina il Corriere della Sera che riporta le parole piuttosto dure di ieri in conferenza stampa del tecnico rossonero che non è stato per nulla tenero con la sua squadra. "Non sono il tipo che chiude gli occhi davanti ai problemi, abbiamo affrontato le questioni guardandoci. Non fingo, non me ne frega un accidente del nome dei giocatori. Mi confronto direttamente con loro e con chi ha sbagliato. Per me nessun giocatore è più importante della squadra. Bisogna prendersi le proprie responsabilità quando si commettono errori. Punire i ribelli? Vediamo cosa succederà" ha dichiarato il portoghese alla vigilia della sfida contro l'Udinese.

Fonseca è poi tornato anche sulla sconfitta in casa della Fiorentina di due settimane fa: "Parliamo tanto dei progressi che dobbiamo compiere. Ma a Firenze abbiamo perso perché non abbiamo avuto cattiveria e voglia di correre più degli avversari. Ci è mancata l’aggressività, altro che la tattica".