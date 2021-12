Il CorSera sul Milan: "Pioli, battere Sheva per ripartire. Il piano e la carta Messias"

L'edizione odierna del Corriere della Sera titola così stamattina sul Milan: "Pioli, battere Sheva per ripartire. Il piano e la carta Messias". I rossoneri saranno impegnati questa sera in casa del Genoa allenato dell'ex attaccante milanista. Dopo due ko di fila in campionato, il Diavolo deve tornare a vincere a tutti i costi. In attacco, chance dal primo minuto per Junior Messias che agirà alle spalle di Ibrahimovic.