Il CorSera sul Milan: "Strategia Conceicao: allenamenti al freddo e colloqui individuali"

"Strategia Conceicao: allenamenti al freddo e colloqui individuali": titola così questa mattina il Corriere della Sera che spiega che Sergio Conceiçao, ancora deluso dal pareggio casalingo contro il Cagliari di qualche giorno fa, vuole mettere i giocatori spalle al muro e per farlo non risparmia loro nulla. Ieri, giorno di vigilia di Como-Milan, il tecnico portoghese ha spostato l'allenamento dal mattino alla sera, al buio e al freddo. Un modo per temprarsi ma anche per abituarsi al clima di stasera, col termometro attorno allo zero. Conceiçao ha dato una serie di regole ben precise e inoltre sta avendo colloqui individuali con tutti i giocatori della rosa milanista.

DOVE VEDERE COMO-MILAN

Data: martedì 14 gennaio 2025

Ore: 18.30

Stadio: Comunale Giuseppe Sinigaglia

Diretta TV: DAZN, Sky Sport, Now Tv

Web: MilanNews.it