Il CorSera sull'ultima amichevole: "Milan in forma campionato"

Nella serata di ieri il Milan è sceso in campo per l'ultimo test amichevole del suo precampionato, trovando la vittoria per 3-1 sul Monza: si tratta della quarta gara consecutiva vinta e della quinta su cinque senza sconfitte in quest'estate. La squadra rossonera ha fatto molto bene nelle ultime due settimane e mezzo, confermando ieri le buone sensazioni che si erano respirate anche nelle amichevoli di lusso giocate nel corso della tournée negli Stati Uniti.

Il Corriere della Sera questa mattina commenta la partita del Trofeo Silvio Berlusconi e titola così:"Milan in forma campionato. Al Monza non basta Maldini". In rete il grande ex ma questo non può scalfire un Diavolo che gioca con due undici diversi tra primo e secondo tempo. Nel sottotitolo: "3-1 per i rossoneri: un autogol, poi Jovic e Reijnders". Riportate anche le parole di Gerry Cardinale diffuse dal club nel prepartita. Lo stralcio più significativo dopo l'omaggio a Berlusconi: "Vogliamo riportare il Milan alle vette rappresentate dai trofei del nostro museo".