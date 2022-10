Il CorSera sulla Champions: "Juve e Milan, serata amara"

MilanNews.it

L'edizione odierna del Corriere della Sera titola così in prima pagina questa mattina sulle due italiane impegnate ieri sera in Champions League: "Juve e Milan, serata amara". Brutta sconfitta dei bianconeri in casa del Maccabi Tel Aviv che complica tantissimo la strada verso gli ottavi, mentre i rossoneri, nonostante il ko casalingo contro il Chelsea, hanno ancora nelle loro mani le chance per passare il turno (bastano due vittorie negli ultimi due match del girone).