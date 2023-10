Il CorSera sulla corsa alla Serie A e i protagonisti: "I soliti noti"

vedi letture

"I soliti noti" scrive il Corriere della Sera nella sua sezione sportiva. Inter e Milan sono in vetta, il Napoli in pieno rilancio grazie ai loro leader. Se Inter, Milan e Napoli sono riuscite a schivare i trappoloni del sabato di campionato, preparando così al meglio l’assalto all’Europa, il merito è stato per gran parte dei loro gioielli Lautaro, Leao e Osimhen.