Il CorSera sulla trattativa Elliott-Investcorp: "Due settimane per avere il Milan"

L'edizione odierna del Corriere della Sera titola così questa mattina sulla trattativa in esclusiva tra Elliott e Investcorp per il club rossonero: "Due settimane per avere il Milan". Un tweet dell'ambasciata del Bahrain nel Regno Unito ha di fatto ufficializzato questo affarea da 1,1 miliardi di dollari. La trattativa tra le parti è ben avviati, l'esclusiva scadrà tra circa 15 giorni e al termine di questo periodo si saprà subito che ci sarà o meno il cambio di proprietà.