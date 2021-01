Il CorSera sulle strategia di mercato del Milan: "Piano scudetto"

Il Corriere della Sera apre la sua edizione di stamani titolando sul Milan: "Piano scudetto". La capolista ci ha preso gusto, pensa a come resistere in vetta ed è disposta anche a cambiare strategie. Mandzukic vice-Ibra per fare un altro salto: Maldini lo ha chiamato, i rossoneri offrono 1,8 milioni per sei mesi. Già preso Meité, in difesa idea Tomori.