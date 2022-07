Il CorSera titola: "Bergamaschi salva l'Europeo dell'Italia"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere della Sera ritaglia uno spazio alla Nazionale di Calcio Femminile impegnata in Inghilterra per gli Europei. Dopo il gol della bandiera di Piemonte nella gara di esordio persa per 5-1 con la Francia, è ancora una volta una calciatrice rossonera a togliere le castagne dal fuoco per le Azzurre. Il titolo del quotidiano generalista titola: "Bergamaschi salva l'Europeo dell'Italia". Infatti, proprio il capitano del Milan Valentina Bergmaschi ha riacciuffato all'ora di gioco l'Islanda evitando una sconfitta che avrebbe condannato l'Italia all'eliminazione con un turno d'anticipo. Ora le ragazze della Ct Bertolini avranno la gara da dentro o fuori contro il Belgio.