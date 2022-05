Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Corriere della Sera, stamani in edicola, si sofferma in apertura sul successo del Milan che, battendo il Sassuolo, si è aggiudicato il 19° scudetto. “Campioni d’Italia. Vince il Milan dei giovani” il titolo proposto in prima pagina dal quotidiano. Il titolo arriva dopo 11 anni.