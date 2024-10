Il CorSera titola così: "Fonseca convoca e vuole il vero Milan"

Il Corriere della Sera questa mattina parla del Milan e presenta la sfida dei rossoneri di questa sera in casa della Fiorentina attraverso gli occhi e le parole del tecnico rossonero Paulo Fonseca che ieri ha preso la parola in conferenza stampa. Nel titolo il quotidiano generalista scrive così: "Fonseca convoca e vuole il vero Milan". Subito dopo viene inserita una citazione dell'allenatore lusitano sulla ricetta per riuscire a essere stabili: "Bisogna lavorare per trovare continuità".

Nel sottotitolo viene rimarcato come Fonseca si affiderà a quelli che sono stati i suoi undici titolari nelle ultime, positive, uscite: "Contro una Fiorentina bisognosa di punti i rossoneri alla ricerca di equilibrio, niente esperimenti". D'altro canto l'allenatore avversario, mister Raffaele Palladino, ha suonato la carica durante la sua conferenza stampa e ha parlato così: "Serve la gara perfetta, dobbiamo farlo per i tifosi e per Commisso".