Il CorSera titola così sul Milan: "I guai tornano al pettine"

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella sua edizione di oggi, nelle pagine dedicate allo sport, il Corriere della Sera titola così, parafrasando un noto proverbio: "Milan, i guai tornano al pettine". In particolare i rossoneri vengono paragonati al Napoli e ai due rendimenti diversi che stanno avendo i nuovi acquisiti: "Il mercato, CDK e Kvara fotografano bene rendimento e classifica delle due squadre". La difficoltà del Milan, in questa prima parte di stagione, è stata trovare l'apporto dalle cosiddette seconde linee che non hanno reso come ci si aspettava: i partenopei invece volano spesso anche grazie a chi entra dalla panchina. Otto punti di distacco sono sicuramente moltissimi ma è presto per dichiarare il campionato chiuso: il Milan, però, non può quasi più sbagliare.