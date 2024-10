Il CorSera titola: "Fonseca pretende una prestazione formato derby"

vedi letture

Il Milan questa sera alle ore 21 torna in campo in Champions League e si troverà di fronte i campioni di Germania del Bayer Leverkusen: teatro della sfida, valida per la seconda giornata del girone unico, sarà la BayArena. Una gara che metterà alla prova i rossoneri e in particolare misurerà la forza della squadra di Fonseca dopo una settimana molto positiva in cui i rossoneri sono stati capaci di raddrizzare il tiro in campionato grazie alla vittoria con l'Inter e alla conferma con il Lecce.

Oggi il Corriere della Sera titola così: "Fonseca pretende una prestazione formato derby. La fiducia c'è". Serve un'altra grande partita come quella di una settimana e mezza fa contro i nerazzurri. Nell'occhiello si legge: "Milan e Inter si buttano in Europa alla ricerca di punti in classifica. Rossoneri ancora a quota zero punti". La grande prestazione per il Milan dovrà arrivare - almeno inizialmente - senza il supporto di Alvaro Morata, destinato a partire dalla panchina dopo le parole di ieri di Fonseca che hanno sottolineato come in questo momento lo spagnolo vada salvaguardato e gestito.