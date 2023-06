Fonte: tuttomercatoweb.com

A 41 anni, dopo una stagione fortemente condizionata dagli infortuni, Ibrahimovic decide di dire basta. Lo fa al termine di Milan-Verona, davanti ad un San Siro tutto per lui e che lo fa commuovere. Per questo, oggi il Corriere della Sera titola così in prima pagina: "Ibra, le lacrime di un campione".